Donna accoltellata a Milano | arrestato un uomo Identificato anche grazie alla testimonianza della sorella

Accoltellata alla schiena, senza apparente motivo: così Anna Laura Valsecchi, dipendente 43enne di Finlombarda, viene aggredita di prima mattina a due passi dall'ufficio di piazza Gae Aulenti, cuore del nuovissimo 'distretto smart' di Milano che manager e professionisti attraversano ogni giorno per recarsi al lavoro. Ferita anche al torace e all'addome, la donna è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda, dove ha subito un intervento di due ore L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Donna accoltellata a Milano: arrestato un uomo. Identificato anche grazie alla testimonianza della sorella

ULTIM'ORA Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, arrestato l'aggressore - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, donna accoltellata alle spalle in Piazza #GaeAulenti. Le telecamere hanno ripreso un sospettato ? di Ludovica Marafini - X Vai su X

Donna accoltellata a Milano, l'aggressore arrestato dopo 11 ore di fuga: «È il mio gemello». Il precedente del 2015 - È stato catturato verso le 20, dopo 11 ore di fuga, Vincenzo Lanni, l'uomo che alle 9 del mattino ha accoltellato alla schiena A. Si legge su msn.com

Arrestato Vincenzo Lanni: è l’uomo che ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti a Milano - Il 59enne, già autore di un episodio simile nel 2015, è stato rintracciato dai carabinieri in un albergo del centro. Riporta laprovinciadivarese.it

Donna accoltellata a Milano, arrestato l'aggressore - La 43enne è stata soccorsa dai sanitari: sul posto poco dopo è arrivato il marito contattato dalle forze dell'ordine ... Da msn.com