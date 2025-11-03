Donna accoltellata a Milano arrestato l' aggressore | Vincenzo Lanni si era rifugiato in un hotel Cosa sappiamo sull' uomo
È stato arrestato l'uomo che questa mattina alle 9 ha accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi, dirigente di Finlombarda di 43 anni in piazza Gae Aulenti a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Donna accoltellata a Milano, arrestato l'aggressore - La 43enne è stata soccorsa dai sanitari: sul posto poco dopo è arrivato il marito contattato dalle forze dell'ordine
Milano, arrestato l'aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti - Il sospettato è stato fermato in un hotel della zona della stazione centrale dopo 11 ore di ricerche.
Donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano: è in pericolo di vita