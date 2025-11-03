Donna accoltellata a Milano arrestato l' aggressore | Vincenzo Lanni si era rifugiato in un hotel Cosa sappiamo sull' uomo

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato l'uomo che questa mattina alle 9 ha accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi, dirigente di Finlombarda di 43 anni in piazza Gae Aulenti a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

donna accoltellata a milano arrestato l aggressore vincenzo lanni si era rifugiato in un hotel cosa sappiamo sull uomo

© Ilmessaggero.it - Donna accoltellata a Milano, arrestato l'aggressore: Vincenzo Lanni si era rifugiato in un hotel. Cosa sappiamo sull'uomo

Argomenti simili trattati di recente

donna accoltellata milano arrestatoDonna accoltellata a Milano, arrestato l'aggressore - La 43enne è stata soccorsa dai sanitari: sul posto poco dopo è arrivato il marito contattato dalle forze dell'ordine ... Scrive msn.com

donna accoltellata milano arrestatoMilano, arrestato l’aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti - Il sospettato è stato fermato in un hotel della zona della stazione centrale dopo 11 ore di ricerche. Segnala msn.com

Donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano: è in pericolo di vita - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Milano Arrestato