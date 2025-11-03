Donna accoltellata a Milano arrestato l' aggressore | si era rifugiato in un hotel Cosa sappiamo sull' uomo

È stato arrestato l'uomo che questa mattina alle 9 ha accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi, dirigente di Finlombarda di 43 anni in piazza Gae Aulenti a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Donna accoltellata a Milano, arrestato l'aggressore: si era rifugiato in un hotel. Cosa sappiamo sull'uomo

Milano, arrestato l’aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti - Il sospettato è stato fermato in un hotel della zona della stazione centrale dopo 11 ore di ricerche. msn.com scrive

Donna accoltellata a Milano, in un video il momento dell'aggressione: l'arma conficcata nella schiena - Una coltellata dal basso verso l'alto, con la mano sinistra, un colpo tanto violento da far fare un balzo alla 43enne A. Da ilmattino.it

Aggredita e accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano, grave una donna. Ha urlato: "Aiuto, aiuto" - La donna è stata portata in codice rosso al Niguarda ... Come scrive milanotoday.it