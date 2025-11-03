Donna accoltellata a Milano arrestato l' aggressore | l' uomo ripreso dalle telecamere Cosa sappiamo

È stato arrestato l'uomo che questa mattina alle 9 ha accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi, dirigente di Finlombarda di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Donna accoltellata a Milano, arrestato l'aggressore: l'uomo ripreso dalle telecamere. Cosa sappiamo

Donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano: il video dell'aggressione

