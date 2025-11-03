Donna accoltellata a Milano arrestato dopo 11 ore di fuga l' aggressore

È stato catturato dopo 11 ore di fuga l'uomo che alle 9 del mattino ha accoltellato alla schiena una dirigente di Finlombarda di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano. Come. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna accoltellata a Milano, arrestato dopo 11 ore di fuga l'aggressore

«Accoltellata alla schiena» senza motivo: donna di 43 anni grave a Milano. L'aggressione ?in piazza Gae Aulenti - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, donna accoltellata alle spalle in Piazza #GaeAulenti. Le telecamere hanno ripreso un sospettato ? di Ludovica Marafini - X Vai su X

Aggredita e accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano, grave una donna. Ha urlato: "Aiuto, aiuto" - La donna è stata portata in codice rosso al Niguarda ... Da milanotoday.it

Donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano: è in pericolo di vita - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. fanpage.it scrive

Donna accoltellata a Milano, l'identikit dell'aggressore in fuga - Capelli bianchi tagliati corti, un giubbotto sportivo blu e azzurro, con cappuccio e zip, pantaloni neri, scarpe da ginnastica scure, in spalla uno zaino, nelle mani una busta verde, un'età apparente ... Scrive tg24.sky.it