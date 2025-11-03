Donatella Rabiti protagonista di Autori in libreria con il nuovo libro L’anima della casa azzurra
Per la rassegna “Autori in libreria”, promossa dalla Mondadori bookstore del Mega Forlì, sabato 8 novembre alle ore 17 sarà ospite Donatella Rabiti. L’autrice dialogherà con Maurizio Gioiello e presenterà il suo ultimo libro “L’anima della casa azzurra” edito da Tempo al Libro di Faenza.Donatella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
