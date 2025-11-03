Donald Trump e i giorni contati di Maduro | il Venezuela la Cia i Marines e il rischio-Russia

Donald Trump «pensa» che Nicolas Maduro abbia i giorni contati a capo del Venezuela. Il presidente degli Stati Uniti risponde «ne dubito, non credo» alla domanda se gli Usa entreranno in guerra con il paese. Ma risponde «direi di sì» alla domanda sui giorni contati. E alla campagna di attacchi aerei di Washington alle imbarcazioni con lo sbarco dei Marines a Porto Rico ora si aggiunge l’attivismo della Cia nel «cortile di casa» dell’ America del Sud. E l’elaborazione di piani segreti per rovesciare Maduro. L’accusa degli Usa al Venezuela è di essere un narco-stato complice dei cartelli internazionali della droga. 🔗 Leggi su Open.online

