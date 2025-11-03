Donadoni tornerà in panchina in Italia dopo cinque anni di assenza | non allena una squadra dal 2020
D'Angelo a un passo dall'esonero dallo Spezia, i liguri puntano sul clamoroso ritorno in Italia di Donadoni: ha allenato per l'ultima volta in Cina nel 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Donadoni sulla Serie A, tra stimoli e cambi in panchina: "Tutte le squadre..." - Da calciatore ha vinto tutto o quasi con il Milan, vestendo a lungo la maglia della Nazionale per poi diventare il ct ... Segnala tuttosport.com
Donadoni nuovo allenatore del Cagliari - L'ex ct dell'Italia ha accettato l'offerta del presidente Cellino, che ieri ha esonerato mister ... Si legge su calciomercato.com
Donadoni: "Italia, felice per Gattuso ma deve subito cambiare panni" - «Sono contento per Rino, essere il commissario tecnico dell’Italia è una cosa importante per chiunque. Come scrive tuttosport.com