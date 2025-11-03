Donadoni torna in panchina | clamorosa idea di un club! L’ex commissario tecnico dell’Italia non allena dal 2020 | le ultimissime

Donadoni pronto al ritorno in panchina: un club pensa a lui. L’ex CT azzurro, fermo dal 2020, potrebbe presto rimettersi in gioco Lo Spezia vive un momento delicatissimo in Serie B: dopo undici giornate di campionato la squadra ligure è ultima in classifica a quota sette punti, appaiata alla Sampdoria. L’ultima sconfitta, maturata sul campo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Donadoni torna in panchina: clamorosa idea di un club! L’ex commissario tecnico dell’Italia non allena dal 2020: le ultimissime

News recenti che potrebbero piacerti

Una volta c'era l'ala tornante, un esempio? Donadoni andava su e giù a tutto campo... Avrà ragione Costacurta Vai su Facebook

Parma: Donadoni verso la panchina della Lazio? - Da Formello i segnali sono positivi, Donadoni è un candidato eccellente e confermetrebbe la volontà del club di costruire una buona squadra altermine di una stagione maledetta costata l’esclusione ... Secondo calciomercato.com