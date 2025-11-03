Dolores Fonzi e la rivoluzione di Belén | La mia religione è il cinema

Tra umanità, femminismo e nuove generazioni: venti minuti di intervista con la regista e attrice argentina. E dice: "Oggi tutto è politica, ma l'importante è fare buoni film. E con l'empatia possiamo combattere il caos". Mezzogiorno e mezza di un tiepido sabato di fine ottobre. Fissiamo l'intervista l'indomani della presentazione ufficiale del film alla Festa del Cinema di Roma. Arrivati con qualche minuto in anticipo, aspettiamo Dolores Fonzi nel giardino di un albergo a pochi passi da Piazza del Popolo. L'attrice, all'opera seconda da regista, ha diretto Belén, un solido e convincente legal drama ispirato alla storia vera di una donna ingiustamente imprigionata per aver abortito illegalmente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

