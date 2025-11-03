Dollaro debole e titoli di Stato Tajani suona la carica per la Bce

Dopo gli anni dei bazooka e dei programmi di acquisto di titoli di Stato, è tempo che la Bce torni a dare carburante all’economia. Ne è più che convinto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto in occasione del Formiche european gala 2025, presso la Galleria del cardinale Colonna, a Roma. La questione ruota intorno a due punti. Primo, oggi c’è un rapporto di forza tra euro e dollaro troppo sbilanciato in favore del primo e che vede il verdone in fase di debolezza. Secondo, dopo i massicci acquisti di pandemica memoria, adesso Francoforte deve tornare a sostenere i debiti sovrani e dare cassa agli Stati della zona euro. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dollaro debole e titoli di Stato, Tajani suona la carica per la Bce

