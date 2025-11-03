dogana di avellino il comitato chiede un incontro al commissario

Tempo di lettura: 2 minuti Il professore Franco Festa, in rappresentanza del Comitato per la Salvezza della Dogana, ha indirizzato una lettera al commissario straordinario del Comune di Avellino per chiedere un incontro e fare il punto sullo stato dei lavori dell’antica Dogana. “Da più di 15 anni – scrive Festa – il Comitato svolge il suo ruolo di iniziativa e di sollecitazione democratica sulle questioni della Dogana. Con la sindaca uscente abbiamo avuto il nostro ultimo incontro a febbraio di quest’anno, alla fine del quale decidemmo di risentirci al più presto, per conoscere lo stato dei lavori e i passi fatti con la Soprintendenza per la questione delle statue. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

