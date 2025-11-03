Docenti neoimmessi | anno di prova e formazione Bilancio di competenze MODELLO 2025 26 e NOVITA’

Docenti neoimmessi in ruolo 202526: in attesa della annuale circolare di riferimento del Ministero dell'istruzione e del Merito forniamo le prime indicazioni sui giorni utili per il superamento e le attività necessarie. L'articolo Docenti neoimmessi: anno di prova e formazione. Bilancio di competenze MODELLO 202526 e NOVITA’ . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it