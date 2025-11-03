Docenti neoassunti Indire | prossimamente attivo l’ambiente online 2025 26 Al centro del nuovo portale l’applicazione Portfolio

Con l’inizio dell’anno scolastico ha preso avvio anche il periodo di formazione riservato ai docenti al primo incarico a tempo indeterminato. A supportare questo percorso sarà, come già avvenuto in passato, la piattaforma online messa a disposizione da Indire. L'articolo Docenti neoassunti, Indire: prossimamente attivo l’ambiente online 202526. Al centro del nuovo portale l’applicazione Portfolio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

