Djokovic alle Atp Finals Binaghi | Abbiamo la conferma e Musetti merita di esserci
“Abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino” nelle Atp Finals, quanto a Lorenzo Musetti “merita di entrarci di diritto, credo sarebbe successo anche l’anno scorso ma lui ha sacrificato la sua programmazione per poter vincere la medaglia alle Olimpiadi e di questo gli va dato atto”. Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a ‘La politica del pallone’ su Rai Gr Parlamento. Quella di Musetti, ha proseguito, “è stata una scelta molto nobile, che a fine anno non gli ha fatto raggiungere la posizione che meritava. E credo che per compensazione debba avere quel pizzico di fortuna che gli serve per arrivare alle Finals quest’anno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
