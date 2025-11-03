Disturbi visivi Lions Club Host e istituto Enrico Fermi insieme per la prevenzione

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025

Il Lions Club Agrigento Host e l’istitutoEnrico Fermi” di Aragona hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere la prevenzione visiva tra gli studenti. L’accordo, firmato dalla presidente del Club, Egla Tornambè Corallo, e dalla dirigente scolastica, Elisa Maria Enza Casalicchio, dà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

