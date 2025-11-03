Disturbi visivi Lions Club Host e istituto Enrico Fermi insieme per la prevenzione
Il Lions Club Agrigento Host e l’istituto “Enrico Fermi” di Aragona hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere la prevenzione visiva tra gli studenti. L’accordo, firmato dalla presidente del Club, Egla Tornambè Corallo, e dalla dirigente scolastica, Elisa Maria Enza Casalicchio, dà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Anche questo mese sta per concludersi… e sapete cosa significa? È il momento del nostro Glossario Radiologico! Oggi vi presentiamo un caso clinico particolare: il paziente è un uomo che manifesta progressivi disturbi visivi. A partire dall’immagine pro - facebook.com Vai su Facebook
Lions Club Ravanusa Campobello, l’iniziativa di prevenzione “Occhio ai bimbi” - Giuseppe Calogero Nobile, promuove l’iniziativa di prevenzione “Occhio ai bimbi”. Da canicattiweb.com
190 screening gratuiti nei Nebrodi per la prevenzione visiva - Tre giornate dedicate alla prevenzione visiva si sono svolte nei comuni di Tortorici, Castell’Umberto e Raccuja, nell’ambito del progetto “Camper della ... canalesicilia.it scrive
Il Lions Club di Castrovillari promuove la prevenzione: screening visivo per i bambini e controllo del diabete in arrivo - Particolarmente impegnati in questo periodo i soci dello storico Lions Club di Castrovillari . Scrive msn.com