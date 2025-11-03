Disperso mentre cerca funghi in collina | un uomo soccorso in una zona impervia

Latinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 67 anni è stato salvato nella giornata di domenica 2 novembre, sul territorio di Priverno. L'allarme è scattato intorno alle 12 e ha portato i soccorritori in località Valle Canneto.Carabinieri della stazione del paese e vigili del fuoco sono riusciti a localizzare l'uomo che risultava. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si perde nei boschi mentre cerca funghi: 67enne ritrovato a Valle Canneto - Intorno a mezzogiorno, dopo ore di perlustrazione, l’uomo è stato localizzato e raggiunto dalle squadre di soccorso ... Da latinacorriere.it

disperso mentre cerca funghiSi perde nei boschi mentre cerca funghi: salvato dai Vigili del Fuoco a Baronissi - Accortosi di non riuscire più a trovare la via del ritorno, il malcapitato ha contattato direttamente la sala operativa dei Vigili del Fuoco, spiegando di essersi smarrito e di essere disorientato anc ... Lo riporta agro24.it

Dispersa mentre cerca funghi nell'Ascolano, trovata dai soccorsi - È stata ritrovata dai soccorritori che stavano operando in zona la cercatrice di funghi che non rispondeva ai richiami dei familiari. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Disperso Mentre Cerca Funghi