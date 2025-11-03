Disperso mentre cerca funghi in collina | un uomo soccorso in una zona impervia

Un uomo di 67 anni è stato salvato nella giornata di domenica 2 novembre, sul territorio di Priverno. L'allarme è scattato intorno alle 12 e ha portato i soccorritori in località Valle Canneto.Carabinieri della stazione del paese e vigili del fuoco sono riusciti a localizzare l'uomo che risultava. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

