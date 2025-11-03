Disordini a Muggia provocazioni ferite e manganelli | il racconto dall' interno

Doveva essere una domenica di sport e di festa ed effettivamente per buona parte del pomeriggio lo è stata. Il finale della partita tra Muggia e Pordenone, però, è stato da dimenticare. Il sipario è calato in maniera desolante con una pioggia di manganellate sui tifosi neroverdi. Avendo vissuto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Scopri altri approfondimenti

Italia-Israele, una dozzina i feriti gestiti dalla Sores Fvg - Si è concluso nella notte l'"evento complesso" che era stato attivato dal direttore generale della centrale operativa sanitaria Sores Fvg, Giulio Trillò, quando sono scoppiati i disordini in centro a ... Secondo ansa.it

Scontri a Piazza Maggiore: manifestazione pro-Palestina vietata sfocia in disordini con feriti e fermi - Piazza Maggiore è stata blindata ieri sera, chiusa su tutti i lati e circondata da mezzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Da ilrestodelcarlino.it