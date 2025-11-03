Disabile 15enne sequestrato e torturato nella notte di Halloween a Moncalieri | caccia al filmato nei cellulari
Che cosa è successo a Moncalieri la notte di Halloween. Moncalieri, cintura sud di Torino. Dove doveva esserci una festa, si è consumato un incubo. Un ragazzino di 15 anni, con disagio cognitivo certificato, viene convinto da un compagno di classe a non tornare a casa dal nonno. Nessuna maschera, nessun scherzo innocente: inizia la notte della violenza. Tre adolescenti – due ragazzi di 14 e 15 anni e una ragazza di 16 che avrebbe avuto un ruolo marginale – già noti per atti vandalici, lo attirano in un appartamento sconosciuto. Da quel momento, il buio. Il sequestro: chiuso in una stanza, deriso, colpito da tre coetanei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
