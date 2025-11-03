Dirigente Finlombarda accoltellata in piazza Gae Aulenti | ecco la foto del sospettato l' uomo in fuga ripreso dalle telecamere

Milano, 3 novembre 2025 – L'aggressione alle spalle. Il fendente sferrato tra ascella e fianco sinistro. Il grosso coltello da cucina che spunta dall'impermeabile grigio della vittima, conficcato nel corpo. L'aggressore in fuga. La donna in ospedale per essere operata d'urgenza. Sono i frame più significativi della sequenza choc andata in scena nella mattinata di lunedì 3 novembre all'ombra dello skyline di Porta Nuova. Stando a quanto risulta, i carabinieri stanno cercando un uomo di carnagione bianca ripreso da una telecamera, non ancora identificato: potrebbe essere lui l'accoltellatore. Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nel fianco: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano Colpita alla schiena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dirigente Finlombarda accoltellata in piazza Gae Aulenti: ecco la foto del sospettato, l'uomo in fuga ripreso dalle telecamere

