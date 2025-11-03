Dirigente di Finlombarda accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti | c’è l’identikit dell’aggressore

È stato ripreso chiaramente l'uomo che, a volto scoperto, ha accoltellato Anna Laura Valsecchi, 43enne, questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. L'aggressore è stato ripreso dalle telecamere della zona. La donna, dipendente di Finlombarda, una finanziaria che eroga finanziamenti per la Regione Lombardia si stava recando al lavoro e, dalle indagini condotte dai carabinieri, pare non avesse problemi nella vita privata. La vittima è stata colpita con un solo fendente sul fianco sinistro, tra la milza e il polmone, con un coltello da cucina lungo circa 30 centimetri. L'identikit dell'aggressore di piazza Gae Aulenti.

