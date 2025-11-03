DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 3 novembre
Ecco tutte le notizie di oggi 3 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Dopo i successi di Inter e Milan che hanno accorciato la classifica in vetta, giornata di oggi dedicata alla chiusura del programma della 10a giornata di Serie A. Rimangono altri due match da disputare, Sassuolo-Genoa alle 18.30 e Lazio-Cagliari alle 20.45. DIRETTA Tutte le notizie di lunedì 3 novembre – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Nel mentre, è già vigilia di Champions per Napoli e Juventus, impegnate domani contro Eintracht e Sporting. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
Ecco il link della prima diretta del Martedì ad EICMA Dalle 18.00 ad oltranza saremo online per raccontarvi tutte le novità Dal nostro Camper posizionato fuori dai cancelli di EICMA per tutta la settimana! ogni sera dalle 18.00 e se riusciamo porteremo ospi - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre: infortunio muscolare per Pulisic, Rabiot da valutare LIVE - X Vai su X
DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 8 ottobre: De Siervo risponde a Rabiot LIVE - Nicolò Rovella (ha deciso di non operarsi) e Boulaye Dia: l’attaccante senegalese ... Segnala calciomercato.it