DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 3 novembre | Fiorentina e Genoa casting aperto per la panchina Apprensione per Ebuehi
Ecco tutte le notizie di oggi 3 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Dopo i successi di Inter e Milan che hanno accorciato la classifica in vetta, giornata di oggi dedicata alla chiusura del programma della 10a giornata di Serie A. Rimangono altri due match da disputare, Sassuolo-Genoa alle 18.30 e Lazio-Cagliari alle 20.45. Ore calde per la panchina di Fiorentina e Genoa: il punto (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nel mentre, è già vigilia di Champions per Napoli e Juventus, impegnate domani contro Eintracht e Sporting. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LIVE: OSIMANA - CIVITANOVESE Segui la partita in diretta streaming e vivi tutte le emozioni del match ovunque tu sia! Tutte le info e link qui: https://whatsapp.com/channel/0029VbBmvuU5q08YFrzkap1H? (Instagram: link in bio) #Civitanovese #forzaro - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre: infortunio muscolare per Pulisic, Rabiot da valutare LIVE - X Vai su X
DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 26 ottobre: Napoli-De Bruyne, le ultime. Svolta Tudor contro la Lazio LIVE - Le notizie di oggi, domenica 26 ottobre: le ultime sul campionato italiano, il mercato e le news dall'estero in tempo reale ... Come scrive calciomercato.it