Primo dei due posticipi in programma questo lunedì e valido per la decima giornata del campionato di Serie A Dopo le gare giocate sabato e domenica, si torna in campo per chiudere la decima giornata del campionato di Serie A con il primo dei due posticipi in programma oggi. Grosso (Ansa) – Calciomercato.it Il Sassuolo padrone di casa, guidato in panchina dal Campione del Mondo Fabio Grosso, arriva a questo appuntamento dopo l’importante vittoria esterna ottenuta contro il Cagliari, diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Di contro, il Genoa dell’allenatore Patrick Vieira vive una situazione complicatissima ed è ultimo in classifica soli 3 punti conquistati in nove partite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Sassuolo-Genoa | Segui la cronaca LIVE