Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Sarri e i rossoblu di Pisacane in tempo reale La Lazio ospita il Cagliari a Roma nel monday night che chiude la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni deluse dai risultati del turno infrasettimanale in cerca di riscatto che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio (foto Ansa) – Calciomercato.it I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno una striscia aperta di cinque risultati utili dopo il ko nel derby contro la Roma. Ma dopo la bella vittoria interna contro la Juventus che è costata la panchina a Tudor ci si aspettava di più giovedì scorso contro il Pisa: serve una vittoria convincente prima della trasferta di domenica prossima contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

DIRETTA Serie A, Lazio-Cagliari: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE