DIRETTA Serie A Lazio-Cagliari 0-0 | si parte LIVE
Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Sarri e i rossoblu di Pisacane in tempo reale La Lazio ospita il Cagliari a Roma nel monday night che chiude la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni deluse dai risultati del turno infrasettimanale in cerca di riscatto che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio (foto Ansa) – Calciomercato.it I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno una striscia aperta di cinque risultati utili dopo il ko nel derby contro la Roma. Ma dopo la bella vittoria interna contro la Juventus che è costata la panchina a Tudor ci si aspettava di più giovedì scorso contro il Pisa: serve una vittoria convincente prima della trasferta di domenica prossima contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Telesveva. . +++PICCI E COLOMBO IN DIRETTA A SUPERMARIOSPORT: IL PUNTO SUI CAMPIONATI DI SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE+++ Conduce: Mario Borraccino Ospiti in studio: Gianluca Frascati (direttore sportivo Uc Bisceglie) Nico Com - facebook.com Vai su Facebook
-️️#ComoJuve diretta Serie A oggi: segui la partita tra #Fabregas e #Tudor LIVE - X Vai su X
Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A, con un punteggio aggregato di 25- Secondo sport.sky.it
Lazio-Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale - Cagliari di lunedì 3 novembre 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Come scrive calciomagazine.net
DIRETTA Serie A, Lazio-Cagliari: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE - La Lazio di Sarri affronta il Cagliari di Pisacane nel monday night di Serie A. Lo riporta calciomercato.it