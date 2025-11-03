Dire straits over gold | il tour 2025 2026 approda in città
Dopo il successo delle precedenti stagioni, i Dire Straits Over Gold si preparano a tornare sui palchi dei principali teatri italiani con un nuovo tour che attraversa il Paese da novembre 2025 a marzo 2026.La band approda a Ravenna per un nuovo appuntamento attesissimo: venerdì 14 novembre, al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
SHOWDAY Theater Tour 2025/2026 Teatro Kursaal, LOCARNO (SVIZZERA) info e biglietti: https://good-vibrations.it/event/dire-straits-reload-locarno/ ___________________________________________ [Ideazione, produzione, comunicazion - facebook.com Vai su Facebook
Cena al Chiostro sulle note dei Dire Straits - I Dire Straits Over Gold saliranno stasera sul palco del Chiostro di Santa Maria a Ferrara per omaggiare la band britannica con la loro somiglianza vocale e chitarristica. Segnala ilrestodelcarlino.it
Dire Straits, “Love Over Gold”: il capolavoro in edicola con Panorama - Il leggendario album del 1982 è contenuto in un cofanetto che racchiude l’intera discografia della band di Mark Knopfler Inciso al Power Station di New York nel 1982, Love Over Gold è il quarto disco ... Secondo panorama.it
Oggi il sound dei Dire Straits - Questa sera al Rossini si esibiscono i Dire Straits Over Gold, considerati tra i migliori interpreti internazionali della band. Secondo ilrestodelcarlino.it