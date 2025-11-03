Diplomazia delle Terre Rare | l’incontro Trump-Xi e il futuro dell’auto

Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping segna una tappa cruciale nelle rivalità commerciali e industriali tra Pechino e Washington, ma il futuro resta incerto. La Cina domina le risorse di Terre Rare, ma gli Stati Uniti sono pronti a reagire per riaffermare la loro supremazia tecnologica. Proviamo a definire uno scenario futuro per il settore dell'automotive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Diplomazia delle Terre Rare: l’incontro Trump-Xi e il futuro dell’auto

News recenti che potrebbero piacerti

Trump-Xi. Nel bilaterale raggiunto accordo su terre rare. Diplomazia e pragmatismo: il tono del vertice - https://www.ilmetropolitano.it/2025/10/30/trump-xi-nel-bilaterale-raggiunto-accordo-su-terre-rare/ #ilmetropolitano - facebook.com Vai su Facebook

Terre rare, dietro il sorriso di von der Leyen: un’Europa senza voce tra americani e cinesi - L’Europa resta marginale tra USA e Cina nell’accordo sulle terre rare: una tregua che rivela la debolezza strategica di Bruxelles e la sua mancanza di autonomia geopolitica. tag24.it scrive

La tregua fragile: tra dazi, terre rare e la nuova diplomazia del grano - cds «La storia è un continuo trapasso di potere, un alternarsi di egemonie che si consumano nella lotta per le risorse. Da giornaledimontesilvano.com

Le terre rare: che cosa sono, dove si trovano e a cosa servono - Eppure si litiga (e si fanno le guerre) per averne sempre di più. Come scrive ilsecoloxix.it