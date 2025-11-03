Diplomazia delle Terre Rare | l’incontro Trump-Xi e il futuro dell’auto

Gazzetta.it | 3 nov 2025

Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping segna una tappa cruciale nelle rivalità commerciali e industriali tra Pechino e Washington, ma il futuro resta incerto. La Cina domina le risorse di Terre Rare, ma gli Stati Uniti sono pronti a reagire per riaffermare la loro supremazia tecnologica. Proviamo a definire uno scenario futuro per il settore dell'automotive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

diplomazia delle terre rare l8217incontro trump xi e il futuro dell8217auto

