Dipendenza affettiva come spezzare le catene | al Maschio Angioino incontro con Maria Rosaria Farina
Sabato 8 novembre alle ore 17,30, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli, si terrà il convegno “Dipendenza affettiva e consapevolezza: spezza le catene”, un incontro aperto al pubblico dedicato al tema della dipendenza affettiva e al percorso di rinascita personale attraverso la consapevolezza emotiva. A guidare il dialogo sarà la psicologa e psicoterapeuta Maria Rosaria Farina, esperta in dipendenze relazionali e autrice del libro “Spezza le catene”, che sarà presentato nel corso dell’evento. Accanto a lei interverranno Gilda Sportiello, segretaria della Camera, ed Emanuela Ferrante, assessore alle Pari Opportunità e allo Sport del Comune di Napoli, a testimonianza dell’impegno delle istituzioni nel promuovere la prevenzione, la consapevolezza e il sostegno alle persone coinvolte in legami disfunzionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Il Consorzio Naos ha organizzato la seconda edizione del corso ECM dal titolo “Dipendenza affettiva e Narcisismo patologico”, rivolto a tutti i professionisti e le professioniste del settore.? Il corso si terrà: giovedì 4 dicembre h. 9.00 - 18.00 via Eritrea 22, Torino - facebook.com Vai su Facebook
“Le Ombre del Cuore”: a Bodio Lomnago un incontro sulla dipendenza affettiva - L'appuntamento è fissato per Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21:00 nella Biblioteca Comunale ... Lo riporta varesenews.it
Il falso sé nella Dipendenza Affettiva: 7 verità per ritrovare autenticità e amore consapevole - All’inizio sembra amore, ma con il tempo qualcosa cambia: non si riesce più a dire di no, si tende a compiacere ... Secondo iodonna.it