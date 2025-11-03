Dipendenza affettiva come spezzare le catene | al Maschio Angioino incontro con Maria Rosaria Farina

Sabato 8 novembre alle ore 17,30, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli, si terrà il convegno “Dipendenza affettiva e consapevolezza: spezza le catene”, un incontro aperto al pubblico dedicato al tema della dipendenza affettiva e al percorso di rinascita personale attraverso la consapevolezza emotiva. A guidare il dialogo sarà la psicologa e psicoterapeuta Maria Rosaria Farina, esperta in dipendenze relazionali e autrice del libro “Spezza le catene”, che sarà presentato nel corso dell’evento. Accanto a lei interverranno Gilda Sportiello, segretaria della Camera, ed Emanuela Ferrante, assessore alle Pari Opportunità e allo Sport del Comune di Napoli, a testimonianza dell’impegno delle istituzioni nel promuovere la prevenzione, la consapevolezza e il sostegno alle persone coinvolte in legami disfunzionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it