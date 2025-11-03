Dinamo Brindisi esce sconfitta dal PalaTracuzzi | cade a Messina per 70-62

BRINDISI - Battuta d’arresto per la Dinamo Brindisi, sconfitta al PalaTracuzzi di Messina per 70-62 al termine di una gara condotta in rincorsa. Dopo un buon avvio, i biancazzurri subiscono il rientro e l’allungo dei padroni di casa nella parte centrale del match, riuscendo solo nel finale ad. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

