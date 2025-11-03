Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | Ecco perché Trump ha minacciato interventi in Nigeria
Ecco #DimmiLaVerità del 3 novembre 2025. La nostra Flaminia Camilletti spiega perché Donald Trump ha minacciato di intervenire in Nigeria se non finirà la persecuzione dei cristiani. 🔗 Leggi su Laverita.info
