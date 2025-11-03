Dimmi il tuo nome recensione | il soprannaturale come specchio della società
La serie: Dimmi il tuo nome, 2025. Creata da: Cristóbal Garrido, Adolfo Valor. Cast: Michelle Jenner, Carla Quílez, Raúl Arévalo, Darío Grandinetti. Genere:: Horror. Durata: 50 minuti circa6 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video. Trama: In un borgo agricolo spagnolo, la convivenza fra abitanti locali e lavoratori stagionali marocchini viene scossa da una serie di fenomeni inspiegabili. Tra tensioni culturali e paure recondite, la serie intreccia soprannaturale e vita quotidiana. A chi è consigliato? Consigliata a chi cerca una serie horror che però vada oltre lo jump-scare e racconti la tensione sociale con profondità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
