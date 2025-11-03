Dimentica il tubo | Aiper IrriSense innaffia da solo il giardino evitando zone da non bagnare e risparmiando acqua
Copertura record di 445 m², sensore meteo e controllo via app per un prato sempre verde. Bagna solo le zone mappate, e con la tecnologia EvenRain imita anche la pioggia naturale. 🔗 Leggi su Dday.it
Argomenti simili trattati di recente
L'incredibile storia della passeggera dimenticata dalla nave da crociera su un'isola da sogno e ritrovata morta Un’escursione fra i cristalli della Grande Barriera Corallina, una nave che riparte al tramonto, un appello lanciato ore dopo: il caso che scuote l’Austr - facebook.com Vai su Facebook