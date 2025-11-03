Dilaga il mercato nero Oltre sei milioni di armi illegali

Roma, 3 novembre 2025 – Matricola abrasa, provenienza illecita. Su 8,6 milioni di armi in mano ai civili in Italia, sono 6,6 milioni – secondo le stime del centro di ricerca svizzero Small Army Survey – quelle non registrate e, dunque, illegali. E i numeri, secondo gli esperti, potrebbero essere ancora maggiori. Tra queste c’è la pistola impugnata dal ventenne Giacomo Frasconà Filaro dalla quale è partito il colpo che, a Capizzi sui Nebrodi, in provincia di Messina, ha stroncato la vita di Giuseppe Di Dio, di appena 16 anni. Ma anche, presumibilmente, quella da cui, sempre ieri, a Napoli è stato esploso il proiettile fatale per il 18enne Pasquale Nappo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dilaga il mercato nero. Oltre sei milioni di armi illegali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Palermo, 14enne fermato con due pistole nello scooter: arrestato Nel caos vivace del mercato di Ballarò, tra odori di spezie e voci di venditori, un ragazzino di appena 14 anni sfreccia sullo scooter elettrico, ignaro che quel giorno cambierà tutto. Nervoso, con l - facebook.com Vai su Facebook

Estetisti e parrucchieri, l’abusivismo dilaga d’estate: in Sardegna oltre 1200 “fantasmi” - Questi i dati di Confartigianato Sardegna sul fenomeno dell’abusivismo tra estetisti e parrucchieri che, complici ... Lo riporta unionesarda.it

Mercato nero, tangenti, gang: chi specula sulla fame a Gaza - Striscia di Gaza: Fao, Unicef, Wfp e Oms hanno collettivamente e costantemente sottolineato l’estrema urgenza di una risposta umanitaria immediata e su larga scala, dato l’aumento dei decessi legati ... Come scrive huffingtonpost.it

L’economia in nero sfiora i 217 miliardi. Oltre 3 milioni i lavoratori irregolari - ROMA – Se il Pil italiano stenta, e si limita ad aumenti nell’ordine dello zero virgola, in compenso ci sono settori produttivi che mostrano una crescita a due cifre. Scrive repubblica.it