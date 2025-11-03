Dignità? Supplente siciliano con cattedra a Imola | il primo stipendio sarà a gennaio Vivo grazie alla pensione di mia zia e alla Caritas INTERVISTA

“ Ho preso servizio a Imola e mi è stato appena detto detto dal sindacato che probabilmente, se tutto va bene, il primo stipendio ci sarà a fine gennaio in quanto bisogna aspettare la prossima finanziaria. Non so quanto questo corrisponda a realtà ”. Il professor Rosario, chiamato per una supplenza e partito in fretta e furia da Taormina, dove risiede, dice di sentirsi colpito nella dignità: “ Addossano sulle mie spalle un lavoro, delicato e difficile, con l’idea di pagarmi quando gli va – prosegue – Nel frattempo confermo che la questione meridionale non è finita, io siciliano devo andare a Imola, da un giorno all’altro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it