Digitalizzare appunti e testi scritti a mano con una foto per copia e modifica

Qualsiasi foglio scritto a mano con penna o matita può essere fotografato con lo smartphone ed anche trasformato in un file digitale modificabile. Gli smartphone moderni, abbinati a specifiche funzioni e applicazioni, offrono una soluzione rapida e precisa, trasformando la fotocamera del telefono in un vero e proprio scanner dotato di intelligenza artificiale per riconoscere la scrittura. LEGGI ANCHE: Identificare luoghi e oggetti nelle foto (Android e iPhone) HTR: il Riconoscimento della Scrittura Umana. Prima di addentrarci nei metodi, è utile chiarire un concetto: il processo di conversione del testo da un'immagine viene chiamato OCR (Optical Character Recognition), ma nel caso specifico della scrittura a mano si parla di HTR (Handwritten Text Recognition). 🔗 Leggi su Navigaweb.net