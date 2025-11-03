Digital Twin per l’HR del Futuro | nuovo appuntamento con la rubrica HR NEXT di DEGG

Roma, 31 ottobre 2025 – Il 7 novembre 2025, DEGG lancerà ufficialmente “ HR NEXT: il tuo Digital Twin per l ’ HR del Futuro ”, un evento dedicato alle aziende che vogliono comprendere come l’intelligenza artificiale possa accelerare la trasformazione digitale, migliorare la misurabilità dei processi e amplificare l’impatto sul business. La partecipazione è gratuita, previa registrazione. “ Con HR NEXT vogliamo mostrare in modo concreto come un digital twin possa supportare le aziende nel progettare, testare e ottimizzare processi chiave prima di portarli in produzione, riducendo tempi e costi di cambiamento ” dichiara Ettore De Liberato, CEO di DEGG. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Digital Twin per l’HR del Futuro: nuovo appuntamento con la rubrica HR NEXT di DEGG

