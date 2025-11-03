Difficile raggiungere gli uffici Aica la proposta di Bongiovì | Aprire uno sportello in città

Un nuovo sportello Aica in città per agevolare l’accesso ai servizi, in particolare per gli anziani. È la proposta avanzata dalla consigliera comunale Alessia Bongiovì, che ha inviato una nota al sindaco Franco Miccichè e all’amministrazione comunale chiedendo di valutare l’apertura di un punto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

