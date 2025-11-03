Dietro la serie di furti nei negozi lo stesso ' modus operandi' | due uomini fermati dai Carabinieri

Le indagini degli investigatori dell'Arma si concentrano attorno a quattro uomini, ritenuti autori di vari furti sul territorio ravennate. Negli ultimi due mesi i Carabinieri di Lugo hanno potenziato i controlli, soprattutto in orari serali e notturni, nel centro abitato di Fusignano e lungo le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

