Diesel dal 1° gennaio 2026 aumentano le accise sul gasolio | quanto salgono i prezzi

Il prezzo del diesel è destinato ad aumentare. Il motivo è l'annunciato "riallineamento delle accise" sul gasolio applicato dal governo Meloni e previsto nella prossima manovra finanziaria. Tutto ciò avrà - era inevitabile - un effetto sul prezzo che gli automobilisti troveranno alle stazioni di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

