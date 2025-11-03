Dieci start up abruzzesi selezionate per la Smau Milano

Chietitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Abruzzo protagonista a Smau Milano con dieci start up selezionate dalla Regione Abruzzo attraverso l’Agenzia di sviluppo - Azienda speciale della camera di commercio Chieti Pescara. Le eccellenze selezionate per rappresentare l’ecosistema locale saranno tra le 180 realtà più innovative. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cna, dieci start up innovative per il premio "Cambiamenti" - Sono dieci le imprese maremmane selezionate per partecipare a "Cambiamenti", il premio al pensiero innovativo delle giovani imprese promosso da Cna, in collaborazione con numerosi sponsor che mette in ... Come scrive lanazione.it

Gesico, domani la presentazione delle dieci startup su ospitalità e turismo - Turismo e sostenibilità: dieci startup per richiamare i visitatori in Trexenta, nel Sarrabus e nel Gerrei attraverso la valorizzazione delle produzioni locali. Riporta unionesarda.it

dieci start up abruzzesiLo spettacolo teatrale “Rosaura alle dieci” in tournée in Argentina - Marsilio: l’approdo in Argentina è un segno di vicinanza alle nostre comunità abruzzesi nel mondo e a quel tessuto di associazioni ... Si legge su regione.abruzzo.it

Cerca Video su questo argomento: Dieci Start Up Abruzzesi