Dieci start up abruzzesi selezionate per la Smau Milano

La Regione Abruzzo protagonista a Smau Milano con dieci start up selezionate dalla Regione Abruzzo attraverso l’Agenzia di sviluppo - Azienda speciale della camera di commercio Chieti Pescara. Le eccellenze selezionate per rappresentare l’ecosistema locale saranno tra le 180 realtà più innovative. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

