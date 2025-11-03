Diciottenne ucciso si costituiscono due giovani | fermati per omicidio

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo morto ieri notte. Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione.  Un provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti dei due giovani di 18 e 23 anni che si sono consegnati ai Carabinieri per l’omicidio del diciottenne Pasquale Nappo in piazza Pace a Boscoreale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

diciottenne ucciso si costituiscono due giovani fermati per omicidio

© Anteprima24.it - Diciottenne ucciso, si costituiscono due giovani: fermati per omicidio

Contenuti che potrebbero interessarti

diciottenne ucciso costituiscono dueBinari attraversati dietro al treno fermo: come è stato travolto e ucciso un diciottenne a Trecate - La dinamica della tragedia di ieri alla stazione di Trecate: tre giovani, appena scesi da un treno, hanno attraversato i binari invece di usare il sottopasso ... Come scrive fanpage.it

Diciottenne in monopattino elettrico travolto e ucciso da un’auto guidata da turisti: dramma a Cagliari - A Cagliari, un tragico incidente stradale ha stroncato la vita di un giovane di 18 anni questa sera in via Is Maglias. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Diciottenne Ucciso Costituiscono Due