Diciottenne ucciso si costituiscono due giovani | fermati per omicidio
Tempo di lettura: < 1 minuto Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo morto ieri notte. Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione. Un provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti dei due giovani di 18 e 23 anni che si sono consegnati ai Carabinieri per l’omicidio del diciottenne Pasquale Nappo in piazza Pace a Boscoreale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
