Diciottenne ucciso | hanno sparato per ‘vendicare’ lite

Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbero raccontato di una lite sfociata in aggressione, i due giovani di 18 e 23 anni, che si sono consegnati ai carabinieri di Torre Annunziata ai quali hanno confessato di essere stati loro a sparare ieri a Boscoreale, provocando la morte del diciottenne Pasquale Nappo. I due ragazzi, difesi dall’ avvocato Mauro Porcelli, hanno anche sottolineato di aver sparato solo per vendicarsi ma non con l’obiettivo di uccidere. La lite, ritenuta l’ evento che ha poi portato alla decisione di vendicarsi sparando, risalirebbe a una settimana fa. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Diciottenne ucciso: hanno sparato per ‘vendicare’ lite

