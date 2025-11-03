Diciottenne ucciso durante una sparatoria | due giovani si consegnano ai carabinieri

Salernotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati fermati i due giovani di 18 e 23 anni accusati di aver sparato almeno tre colpi di pistola in piazza Pace a Boscoreale uccidendo il 18enne Pasquale Nappo, residente a Scafati. Si tratta di due giovani di Torre Annunziata, che si sono consegnati ai carabinieri nella notte. L'inchiestaLe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

