Diciottenne ucciso a Boscoreale Napoli si costituiscono i due killer Era Pasquale Nappo il loro obiettivo

Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono costituiti ai carabinieri che indagano sull’omicidio del 18enne Pasquale Nappo, ucciso a Boscoreale (Napoli). I due giovani hanno dichiarato di essere stati loro a sparare. A esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione. Il 18enne, incensurato e che lavorava come operaio, è stato colpito verso le 2.30 nella notte tra sabato e domenica. La vittima si trovava in piazza Pace – con un gruppo di altri ragazzi – quando due persone hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d’uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Diciottenne ucciso a Boscoreale (Napoli), si costituiscono i due killer. Era Pasquale Nappo il loro obiettivo

Leggi anche questi approfondimenti

ERA RESIDENTE A SCAFATI IL 18ENNE UCCISO A BOSCOREALE. SI INDAGA Si scava nella vita privata e nelle sue ultime ore per cercare di fare luce sull'omicidio di Pasquale Nappo, il diciottenne originario di Pompei ma che viveva a Scafati, ammazz Vai su Facebook

Boscoreale, Napoli: diciottenne ucciso con un colpo di pistola. Spari da uno scooter - X Vai su X

Napoli, diciottenne ucciso a Boscoreale: si costituiscono due giovani - Un provvedimento di fermo è stato emesso, in queste ore, dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti di due giovani di 18 e 23 anni che si sono consegnati ai Carabinieri per l'omicidio del diciott ... Da tg24.sky.it

Napoli, 18enne ucciso in sparatoria a Boscoreale: fermati due giovani - Due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dai carabinieri di Torre Annunziata per l’omicidio di Pasquale Nappo, 18enne, ucciso a colpi di pistola in piazza Pace ... Scrive adnkronos.com

Diciottenne ucciso, si costituiscono due giovani - Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo ucciso ... Lo riporta msn.com