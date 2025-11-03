Diciottenne scomparsa a Milano la sera di Halloween | il padre lancia un appello sui social
Alessia Gianatti, residente a Capiago Intimiano (Como), è scomparsa da due giorni. La 18enne è stata vista l'ultima volta attorno alle ore 19:00 della sera di Halloween fuori dalla discoteca Play Club, in viale Monte Grappa, a Milano. Il padre ha lanciato un appello sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
