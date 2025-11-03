Diciottenne di Como scomparsa da tre giorni L' appello del padre di Alessia Gianatti sui social | Ha bisogno di medicinali

Feedpress.me | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore di angoscia per la famiglia di Alessia Gianatti, 18 anni, originaria di Como, scomparsa nella mattinata di sabato 1 novembre dopo essere uscita dal Play Club di Viale Monte Grappa, a Milano. L’ultima posizione nota risale alla zona di Porta Garibaldi. Alessia, alta 1,70 metri, indossava gli stessi abiti che si vedono nella foto diffusa dal padre. La giovane ha necessità di assumere regolarmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

diciottenne di como scomparsa da tre giorni l appello del padre di alessia gianatti sui social ha bisogno di medicinali

© Feedpress.me - Diciottenne di Como scomparsa da tre giorni. L'appello del padre di Alessia Gianatti sui social: “Ha bisogno di medicinali”

News recenti che potrebbero piacerti

Alessia Gianatti, 18enne scomparsa a Como. L'appello del papà: «Ha bisogno di assumere medicine» - Dalla mattina di sabato 1 novembre non si hanno più notizie di Alessia Gianatti, 18 anni, residente a Capiago Intimiano (Como). Riporta msn.com

Aggredisce diciottenne a letto, la ragazza si salva dalle molestie: tre anni di carcere al bruto - Como – L’aveva aggredita e molestata, mentre dormiva con un amico e una amica in una abitazione di Como. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Diciottenne Como Scomparsa Tre