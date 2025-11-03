Diciottenne di Como scomparsa da tre giorni L' appello del padre di Alessia Gianatti sui social | Ha bisogno di medicinali
Ore di angoscia per la famiglia di Alessia Gianatti, 18 anni, originaria di Como, scomparsa nella mattinata di sabato 1 novembre dopo essere uscita dal Play Club di Viale Monte Grappa, a Milano. L’ultima posizione nota risale alla zona di Porta Garibaldi. Alessia, alta 1,70 metri, indossava gli stessi abiti che si vedono nella foto diffusa dal padre. La giovane ha necessità di assumere regolarmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
