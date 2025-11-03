Diciannove telecamere nuovi occhi sulla città

Pistoia, 3 novembre 2025 – Diciannove nuovi occhi elettronici che sono in via di installazione proprio in questi giorni e che serviranno per controllare, in maniera più puntuale e specifica, le strade di maggior transito del territorio comunale di Pistoia con uno scopo ben preciso: non saranno degli autovelox o rilevatori di velocità ma esclusivamente utili alla lettura delle targhe dei veicoli in transito. La novità arriva grazie all’ottenimento da parte dell’amministrazione comunale di un finanziamento statale di 250mila euro, assegnato attraverso un bando pubblico della Prefettura, che prevede l’installazione di ben diciannove nuove telecamere in nove punti strategici della città e della periferia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diciannove telecamere, nuovi occhi sulla città

