Diane Ladd | la madre di Laura Dern e star di Cuore selvaggio e Chinatown è morta a 89 anni

La figlia dell'attrice ha annunciato la triste notizia del decesso della tre volte candidata agli Oscar grazie alle sue performance nei film di Scorsese e Lynch. Diane Ladd, protagonista di film come Chinatown e Cuore Selvaggio, è morta all'età di 89 anni nella sua casa di Ojai nella mattinata del 3 novembre 2025. Sua figlia, Laura Dern, le è stata accanto fino all'ultimo addio, dopo un'intera vista che le ha viste sempre insieme, nella vita e sul set. L'annuncio dell'addio a Diane Ladd Ad annunciare la triste notizia è stata proprio Laura Dern con un comunicato in cui dichiara: "La mia fantastica eroina e il mio profondo dono ricevuto avendola come madre, Diane Ladd, è morta con me accanto questa mattina, nella sua casa a Ojai, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Diane Ladd: la madre di Laura Dern e star di Cuore selvaggio e Chinatown è morta a 89 anni

